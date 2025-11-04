circle x black
Eicma 2025, Magri (Eicma): "Record di espositori internazionali, +20% sul 2024"

"Prevendite dei biglietti +20% sull’edizione precedente, che fu già record"

Paolo Magri
Paolo Magri
04 novembre 2025 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'internazionalità di Eicma è certificata dalle 50 nazioni presenti, un dato che cresce del 20% rispetto alla passata edizione, con più di 2000 marchi e 700 espositori. È dunque un’edizione sempre più internazionale e un momento imperdibile per la filiera delle due ruote". Lo afferma Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

"Anche le prevendite dei biglietti stanno andando benissimo - prosegue - stamattina siamo a + 20% rispetto all'anno scorso, che era un anno record. Meglio di così è difficile immaginarlo".

"I dazi e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina stanno sicuramente impattando le vendite di molti marchi - conclude -. Questo non si è trasferito ad Eicma, perché è un momento di visibilità così importante che ad oggi è al di sopra di questo. Non si può però escludere che, alla lunga, ci possa essere un indebolimento della presenza in funzione di questa guerra commerciale, che speriamo venga chiusa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Eicma Rho Fiera Milano due ruote
