E' di almeno ventiquattro morti e una cinquantina di feriti il bilancio di un attacco in un bar e in un hotel nella regione di Kherson. A riferire la denuncia del governatore Volodymyr Saldo è l'agenzia russa Tass. "Tre droni hanno colpito un bar e un hotel sulla costa del Mar Nero" ha detto Saldo che ipotizza anche che uno dei velivoli senza conducente portasse una miscela esplosiva. "Si è trattato di un attacco sui civili che stavano festeggiando il Capodanno".

Secondo quanto riferito, l'incendio è stato spento soltanto nelle prime ore del mattino. "Ora i medici stanno cercando di salvare i feriti" conclude.