circle x black
Cerca nel sito
 

Elon Musk è ancora l'uomo più ricco del mondo, Devasini 22esimo e primo italiano in classifica

Sul podio della classifica stillata da Forbes anche gli ex fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin. Trump 'solo' al 645esimo posto

Elon Musk - Fotogramma /Ipa
Elon Musk - Fotogramma /Ipa
10 marzo 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Elon Musk si conferma l'uomo più ricco del mondo. Il patrimonio del principale azionista di Tesla, di Space X e del social network X si attesta a 839 miliardi di dollari contro 342 miliardi un anno fa. E' quanto emerge dalla classifica stillata da Forbes pubblicata oggi.

Sul podio si classificano gli ex fondatori di Google Larry Page al secondo posto con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi di dollari. Al quarto posto si classifica il fondatore di Amazon Jeff Bezos con 224 miliardi di dollari e al quinto posto il fondatore di Meta e Facebook Mark Zuckerberg con 222 miliardi di dollari. Seguono Larry Ellison (Oracle) con 190 miliardi di dollari, il francese Bernard Arnault e famiglia con 171 miliardi di dollari, Jensen Huang (Nvidia) con 154 miliardi, Warren Buffet (Berkshire) con 149 miliardi e al decimo posto lo spagnolo Armancio Ortega (Zara) con 148 miliardi di dollari.

I 'paperoni' italiani in classifica

Il primo italiano in classifica è il fondatore di Teher Giancarlo Devasini con 89,3 miliardi di dollari. Al 41esimo posto si classifica Giovanni Ferrero con 48,8 miliardi di dollari, al 46esimo posto l'imprenditore Andrea Pignataro con 42,6 miliardi, al 53esimo posto l'altro fondatore di Teher Paolo Ardoino con 38 miliardi.

Crescono i miliardari nel mondo

Secondo 'Forbes' ormai ci sono nel mondo 3.428 miliardari: cioè 400 in più rispetto a un anno fa. Insieme possiedono un patrimonio complessivo di 20.100 miliardi di dollari, contro 16.100 miliardi registrati un anno prima.

Cresce il patrimonio di Trump

Il patrimonio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si colloca al 645 esimo posto in classifica a livello mondiale, è aumentato del 27% attestandosi a 6,5 miliardi di dollari, grazie soprattutto alle operazioni di criptovalute.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
chi sono i più ricchi al mondo miliardari nel mondo miliardari italiani elon musk più ricco del mondo
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza