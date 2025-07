Giorgio Armani e Rak Properties, il principale sviluppatore immobiliare di Ras Al Khaimah, e Sie Group, annunciano le Armani Beach Residences Ras Al Khaimah, un progetto immobiliare esclusivo che si concretizzerà nella realizzazione delle prime ville al mondo firmate Armani. Situato in una baia tranquilla e incontaminata dell’isola di Raha - il principale quartiere residenziale di Ras Al Khaimah a Mina, negli Emirati Arabi, il complesso comprenderà una serie limitata di ville e appartamenti di lusso sulla spiaggia, pensati per uno stile di vita di altissimo livello, in una perfetta integrazione con l’ambiente. Ogni residenza offrirà l’accesso diretto alla spiaggia privata e la vista a perdita d’occhio sul Golfo Persico.

Progettate da Giorgio Armani con il suo team di architetti e ispirate alle sue residenze private, le Armani Beach Residences Ras Al Khaimah incarnano la sua estetica distintiva fatta di semplicità sofisticata e senza tempo. Questa visione unica stabilisce un nuovo altissimo standard di vita e, nel contempo, ridefinisce i princìpi di eleganza ed esclusività all’interno dell’emirato. Le residenze incarneranno un’eleganza discreta e un’attenzione assoluta ai dettagli. I residenti potranno godere di una serie unica di servizi di lusso personalizzati, sia in casa che fuori, tra cui il beach club riservato ai soli soci e, come membri di questa comunità esclusiva, potranno inoltre accedere a un selezionato programma di vantaggi, tra cui eventi speciali, esperienze private, servizi di concierge e privilegi esclusivi a livello globale.

“I nuovi progetti legati all’abitare mi appassionano - afferma Giorgio Armani, presidente e amministratore delegato del Gruppo Armani - perché posso portare il modo di pensare dell’haute couture, ossia il lavoro su materie pregiate e creazioni personalizzate e su misura, nello spazio in cui si vive. Le ville sviluppate in collaborazione con Rak Properties, vera eccellenza del settore, rappresentano una tappa importante di questo percorso e sono ancora più significative perché pensate per integrarsi nel suggestivo paesaggio marino circostante, offrendo un'esperienza di lifestyle unica nel suo genere".

Questo lancio storico coincide con il venticinquesimo anniversario di Armani/Casa, e con il cinquantesimo anniversario della Giorgio Armani, che celebra cinque decenni di indelebile influenza sullo stile di vita e sul design di qualità a livello mondiale. Oltre alle residenze, la posizione fronte mare del complesso offrirà ai suoi ospiti l’opportunità di immergersi negli straordinari panorami costieri e nella bellezza naturale di Ras Al Khaimah, sullo sfondo della maestosa catena montuosa di Jebel Jais. L’ambiente incontaminato consolida ulteriormente lo status dell’emirato come indiscussa capitale naturale degli Emirati Arabi Uniti (Eau).

Questa partnership strategica sottolinea l’impegno di Giorgio Armani nella creazione di esperienze di vita senza pari, coniugando il lusso discreto tipico del marchio con la straordinaria bellezza naturale del territorio. Sostanzialmente, il progetto si allinea con la Vision 2030 dell’emirato, destinata a offrire un contributo significativo agli obiettivi economici, sociali e ambientali definiti.

Commenta Sameh Muhtadi, ceo di Rak Properties: "Noi di Rak Properties siamo orgogliosi di dare espressione all’iconica filosofia dello stile Armani attraverso il progetto Armani Beach Residences Ras Al Khaimah. Questa rivoluzionaria partnership con Giorgio Armani è testimonianza del crescente potere di attrazione di Ras Al Khaimah e della visione condivisa riguardo al futuro di questa proposta immobiliare di lusso. Il progetto non solo stabilirà nuovi standard per uno stile di vita di altissima qualità nell’emirato, ma creerà anche valore duraturo e un’ineguagliabile esperienza di lifestyle a Mina".