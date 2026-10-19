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Energia: confronto a Enna tra imprese, istituzioni e scuole

Dal 20 al 23 ottobre i RinnovaMente Days di Rwe

Dal 20 al 23 ottobre a Enna RinnovaMente Days di Rwe - (Foto di repertorio Canva)
Dal 20 al 23 ottobre a Enna RinnovaMente Days di Rwe - (Foto di repertorio Canva)
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19 ottobre 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dal 20 al 23 ottobre Enna ospita per la prima volta i RinnovaMente Days, la manifestazione promossa da Rwe Renewables Italia dedicata alle energie rinnovabili e al confronto tra istituzioni, imprese, scuole e comunità locali sui temi della transizione energetica.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa si svolgerà presso il Dome Rwe allestito all’Autodromo di Pergusa, con laboratori didattici, incontri istituzionali, seminari e attività divulgative. La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Enna, dell’Università degli Studi di Enna Kore e della Società Geografica Italiana.

Nella giornata di apertura, il 20 ottobre, avrà luogo l’inaugurazione del parco agrivoltaico avanzato Enna, impianto da 9,5 MWac. Il progetto integra la produzione di energia solare con l’attività agricola: circa 400 ovini pascoleranno a rotazione nell’area e il latte sarà conferito a un caseificio locale per la produzione di formaggi della tradizione siciliana, tra cui il Pecorino Siciliano DOP e il Piacentinu Ennese Dop.

Nella stessa giornata si terrà il convegno istituzionale “Territori Rinnovabili: il valore di fare sistema per uno sviluppo condiviso”, con gli interventi del sindaco di Enna, del Country Chair di Rwe Italia e di rappresentanti della Regione Siciliana, delle istituzioni e delle principali associazioni nazionali e locali. Al centro del confronto, il ruolo delle energie rinnovabili nello sviluppo economico e sociale dei territori, le opportunità per le filiere produttive e la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità.

Il 21 ottobre è in programma il seminario “Agrivoltaico: l’agricoltura che produce anche energia. Una nuova opportunità per la filiera agroalimentare”, dedicato agli aspetti agronomici, normativi e produttivi dell’integrazione tra agricoltura e generazione energetica. A seguire, una degustazione di prodotti della filiera agrivoltaica. Nel corso delle quattro giornate, circa 1.000 studenti delle scuole del territorio parteciperanno a laboratori e attività interattive sulle fonti rinnovabili, la sostenibilità ambientale e il funzionamento degli impianti energetici, affiancati dagli esperti di RWE.

Tra le novità dell’edizione 2026, una navicella eolica recuperata e musealizzata, visitabile come spazio didattico per conoscere da vicino la tecnologia delle turbine e il processo di trasformazione del vento in energia elettrica. I RinnovaMente Days rientrano nel programma “RinnovaMente, Sostieni il Futuro!”, attraverso cui RwE promuove iniziative di informazione, formazione e coinvolgimento delle comunità locali sui temi delle energie rinnovabili e della transizione energetica.

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Tag
energie rinnovabili transizione energetica RWE Renewables Italia Enna Sicilia agrivoltaico
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