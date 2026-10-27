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'Energia di Filiera': presentati i risultati del programma promosso da Eni

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27 ottobre 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
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Con un approccio orientato al miglioramento, attraverso la consapevolezza dei propri gap, la definizione del piano di sviluppo e l'azione concreta, si è conclusa la prima fase del programma promosso da Eni 'Energia di filiera'. Un'iniziativa avviata nel 2025 per supportare la crescita, la competitività e la capacità di trasformazione delle imprese che operano lungo la propria catena del valore. I risultati del programma sono stati presentati con un evento che ha fatto da cornice anche alle premiazioni di Eni Supply Chain Awards 2026, dedicati alle eccellenze della filiera che si sono distinte per performance, innovazione, sicurezza e miglioramento continuo.

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