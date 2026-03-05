circle x black
Cerca nel sito
 

Energia: Leonessi (Cisambiente), 'H2 e Ch4 i 'bioeroi' che risolvono problema energetico e del rifiuto umido'

05 marzo 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I bioeroi sono arrivati oggi a Rimini e sono felici di essere con noi perché sono economici, ambientalisti sfegatati, non inquinano nulla e vengono dal rifiuto. Si tratta di H2 e Ch4, idrogeno e metano e risolvono due problemi: quello energetico e quello di portarci via tutta la frazione umida del rifiuto. Sono una soluzione sicura alla crisi energetica". Lo ha detto Lucia Leonessi, direttore generale Confindustria Cisambiente, alla quarta edizione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg - Italian Exhibition Group, in svolgimento fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti - Video﻿
News to go
Inflazione, come cambia da città a città: le più care e le più virtuose
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza