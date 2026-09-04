Energia, Mazzoncini (A2A): "Bisogna aumentare produzione di rinnovabili"

"L'Italia non ha combustibili fossili come petrolio e gas, ma abbiamo acqua, vento, sole e rifiuti: queste sono le nostre fonti autoctone. Dobbiamo aumentare la produzione da rinnovabili, fare una buona manutenzione dei nostri impianti idroelettrici ed utilizzare al massimo i rifiuti invece di esportarli o mandarli in discarica". Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato, presentando la ricerca dal titolo "Investire per competere. Il contributo delle utility a sviluppo e occupazione del Paese". La conferenza si è svolta durante la 52ª edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group.