Energia post-Hormuz: l'Eurogruppo glissa sulla flessibilità per gli Stati membri

Eurogruppo, fonti: flessibilità Stati membri per crisi energetica post-Hormuz non sarà discussa a fondo.
Nell'Eurogruppo che si riunirà dopodomani a Nicosia non sono previste "discussioni approfondite" sulla flessibilità da accordare eventualmente ad alcuni Stati membri per consentire loro di affrontare la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo dice un alto funzionario Ue.
"Non ci aspettiamo discussioni approfondite sulla flessibilità" nell'Eurogruppo, anche se probabilmente il tema verrà sollevato, spiega. Anche nell'ultima riunione, all'inizio del mese, la questione è stata "menzionata", ma "non c'era molto slancio" tra i ministri su questo punto.