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Energia post-Hormuz: l'Eurogruppo glissa sulla flessibilità per gli Stati membri

Eurogruppo, fonti: flessibilità Stati membri per crisi energetica post-Hormuz non sarà discussa a fondo.

Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis - Fotogramma/Ipa
Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis - Fotogramma/Ipa
20 maggio 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell'Eurogruppo che si riunirà dopodomani a Nicosia non sono previste "discussioni approfondite" sulla flessibilità da accordare eventualmente ad alcuni Stati membri per consentire loro di affrontare la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo dice un alto funzionario Ue.

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"Non ci aspettiamo discussioni approfondite sulla flessibilità" nell'Eurogruppo, anche se probabilmente il tema verrà sollevato, spiega. Anche nell'ultima riunione, all'inizio del mese, la questione è stata "menzionata", ma "non c'era molto slancio" tra i ministri su questo punto.

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Eurogruppo flessibilità Ue patto stabilità
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