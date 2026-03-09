circle x black
Energia: Sangiovanni (Ultranet), 'progetto EDD a supporto pmi'

09 marzo 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il progetto EDD - Energy Digital District è stato studiato appositamente, quattro anni fa, dal nostro Gruppo per favorire la digitalizzazione e l'energia green dei distretti industriali poiché le piccole e medie imprese si trovano spesso in difficoltà sia sui costi dell'innovazione digitale sia sul costo delle bollette, che aumenta e non dà alle aziende la possibilità di fare saving sulle loro produzioni". Lo ha detto Francesco Sangiovanni, Presidente e Founder di HGM - Ultranet, intervenuto a margine dell'evento "Il Progetto EDD – Ultranet nei Distretti Industriali", organizzato dalla stessa azienda nel contesto della quarta edizione di KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazi one di Ieg - Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, svoltasi dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

