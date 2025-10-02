circle x black
Energia: Tasca (A2a), 'Life Ventures motore per l'innovazione necessaria a circolarità e sostenibilità'

02 ottobre 2025 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per ottenere ulteriori miglioramenti nel campo dell'economia circolare e della sostenibilità "è necessario farlo in modo innovativo. È quindi in questi termini che A2a Life Ventures si inserisce nella strategia del Gruppo. Siccome non siamo in grado di poterlo fare totalmente all'interno, abbiamo deciso di portare all'esterno le capacità e le competenze sviluppate nel tempo. Questo ci permette di ampliare l'ecosistema di riferimento. Credo che sarà portatrice di innovazione non solo per il gruppo ma anche per il Paese". Lo afferma Roberto Tasca, presidente di A2a, all'evento di presentazione della società di corporate venture building del Gruppo A2a 'Life Ventures'. 

