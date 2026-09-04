Energia, Tasca (A2A): "Obiettivo 33 miliardi di investimenti all'anno"

"La sfida principale è quella di mettere a terra 33 miliardi all'anno di investimenti in settori come generazione, flessibilità, sviluppo delle reti oltre a tutte quelle attività che sono un complemento allo sviluppo dell'elettrificazione". Queste le parole di Roberto Tasca, presidente di A2A, intervenuto durante la 52ª edizione del Forum Ambrosetti organizzato a Cernobbio da Teha Group. Durante la giornata è stata presentata la ricerca "Investire per competere. Il contributo delle utility a sviluppo e occupazione del Paese".