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Essilux, Del Vecchio a Cernobbio: "Auspico cambio strategie e nuova fase" - Video

06 settembre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io auspico un cambio delle strategie e auspico una nuova fase. Hanno bisogno di una strategia chiara e nel lungo periodo, non di 3 anni ma di 50". Così Leonardo Maria Del Vecchio, a margine del Forum Teha a Cernobbio, risponde a una domanda su un eventuale cambio della governance di Luxottica. Sulla richiesta al revisore e l'indagine sul conflitto di interessi nel Cda di Delfin, Del Vecchio ha aggiunto: "Posto che sono stati nominati revisori, penso che sia giusto far rispondere loro. Quindi vorrei che facessero loro il lavoro che in questi anni forse è mancato, sicuramente a livello di informative e sicuramente a livello di condivisione di piani strategici con gli azionisti da parte del board".

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