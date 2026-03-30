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Eurozona, fiducia consumatori ai minimi da ottobre 2023

Pesa la guerra in Iran, che accentua il calo già registrato a febbraio. Crolla anche il sentiment economico.

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea a Bruxelles - Foto Adnkronos
Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea a Bruxelles - Foto Adnkronos
30 marzo 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La guerra in Iran, in corso da un mese, fa crollare la fiducia dei consumatori dell'area euro, che cade ai minimi dall'ottobre 2023. Nel marzo 2026, informa la Commissione Europea, la stima preliminare dell'indicatore di fiducia dei consumatori della Dg Ecfin è crollata sia nell'Ue (-3,4 punti percentuali rispetto a febbraio) che nell'area dell'euro (-4 punti percentuali).

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Con un valore di -15,2 punti nell'Ue e -16,3 punti nell'area euro, la fiducia dei consumatori si attesta nettamente al di sotto della media di lungo periodo, raggiungendo il livello più basso da ottobre 2023.

Sempre in marzo, l'indicatore del sentiment economico (Esi) è diminuito sia nell'Ue (-1,5 punti a 96,7) che nell'area dell'euro (-1,6 punti a 96,6). Anche l'Indicatore delle Aspettative Occupazionali è calato in entrambe le aree (Ue -1,3 punti a 97,3; area euro: -1,4 a 96,4). Oltre al calo di febbraio, il marcato deterioramento del sentiment economico a marzo ha allontanato entrambi gli indicatori dalla loro media di lungo periodo di 100.

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Tag
fiducia consumatori area euro dati Eurozona dati macro Ue sentiment economico Ue
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