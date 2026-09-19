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Ex Ilva, Urso: "Ora da commissari ricorso Corte d'appello per capire se attendere Cassazione"

Adolfo Urso - (Foto Adnkronos)
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19 settembre 2026 | 07.56
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

"In questo quadro giuridico, che tutti possono capire essere un labirinto, i commissari dovranno necessariamente fare un nuovo ricorso alla Corte d'Appello per chiedere sostanzialmente se possono aspettare la sentenza della Corte di Cassazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante il festival de l'Espresso parlando della situazione dell'ex Ilva di Taranto.

È stato lo stesso ministro a spiegare quanto successo ieri a palazzo Chigi: "Mentre eravamo in riunione con i lavoratori, ci giunge la notizia sorprendente, da parte degli avvocati degli amministratori straordinari, che la Corte di Cassazione, a cui necessariamente si era rivolta l'amministrazione straordinaria, aveva deciso di esaminare quest’appello in un tempo eccezionalmente breve: per il 20 ottobre. Quindi qualche giorno prima della data del 26 ottobre, entro la quale, secondo la sentenza della Corte d'Appello, dovremmo chiudere gli altoforni e tutti gli strumenti a essi collegati".

"Avendo avuto questa notizia abbiamo sospeso l'assemblea e anche il provvedimento che era già confezionato - ha spiegato - in attesa perlomeno di una nuova decisione della Corte d'Appello. Perché in questo momento abbiamo una decisione della Corte d'Appello che gli amministratori devono assolutamente seguire entro il 26 ottobre e, per farlo, devono spegnere gli impianti prima, o meglio attivare le procedure per lo spegnimento degli impianti prima, a fronte di una decisione che potrebbe sopraggiungere il 20 ottobre, o nei giorni successivi, della Corte di Cassazione, che potrebbe del tutto smentire la precedente". Per questo la necessità dei commissari di un nuovo ricorso. "In attesa che la Corte d'Appello decida nelle prossime ore o nei prossimi giorni, se resta fermo l'impegno di spegnere gli impianti entro il 26 ottobre dobbiamo assolutamente attendere una nuova sentenza della Corte d'Appello per capire se possiamo aspettare, se i commissari possono aspettare l'esito della Corte di Cassazione o devono procedere comunque a spegnere".

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ex Ilva Corte d'appello Cassazione ministro delle Imprese e del Made in Italy
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