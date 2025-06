Expo Osaka, Kawasaki (Osaka university): “Aggiornare sistema sanitario per garantire longevità”

“Abbiamo bisogno di aggiornare il sistema sanitario per la longevità e il benessere della futura generazione”. Lo ha detto a valle dell’Agevity Forum, che si è tenuto durante l’esposizione universale di Osaka, Ryo Kawasaki, Professor of Public Health in Department of Social Medicine of the Graduate School of Medicine, University of Osaka. Il Forum, incentrato su salute, sostenibilità e longevità, è stato organizzato da Assolombarda e Silver Economy Network al Padiglione Italia e ha visto il Gruppo Bracco nel ruolo di strategic partner.