Export: Zoppas (Ice), 'accordo Mercosur traguardo che cerchiamo da 25 anni'

"Abbiamo una grande novità legata a due temi fondamentali: la cucina italiana riconosciuta come patrimonio immateriale dell'Unesco, un fatto che sensibilizza l'estero sul Dna della cucina italiana. L'altro tema, attualissimo, è sicuramente quello del Mercosur, che è in fase di approvazione definitiva. Sono 25 anni che cerchiamo questo risultato". Lo spiega Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, alla prima delle due giornate della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della Private Label.