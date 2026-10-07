circle x black
Cerca nel sito
 

Faraoni (Infratel): "Tecnologia nei borghi necessaria per fermare l'esodo e attrarre giovani"

‘Servizi e smart working per accogliere famiglie anche nelle aree più isolate’

Daniela Faraoni, Presidente Infratel Italia - (foto Adnkronos)
Daniela Faraoni, Presidente Infratel Italia - (foto Adnkronos)
07 ottobre 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Creare una struttura all'interno di ogni borgo che sia in grado di mantenere il passo con i bisogni tecnologici dei nostri cittadini, anche quelli più evoluti, magari impegnati in attività di alto profilo, è la condizione necessaria non solo per stoppare l'esodo, ma anche per poter portare giovani coppie, soprattutto, a una dimensione di vita che possa essere più congeniale anche con il ruolo di genitori”. Sono le parole Daniela Faraoni, Presidente Infratel Italia, in occasione dell’evento “Borghi digitali: soluzioni metodologiche e tecnologiche per una strategia d'innovazione urbana e territoriale. Un modello per comuni, pubbliche amministrazioni e territori di nuova” promosso oggi a Roma da Enea ed Open Fiber.

“In queste realtà - riprende - potrebbero trovare tutti gli elementi necessari per poter essere ospitati e accolti, grazie all'utilizzo di infrastrutture che rendano facile non solo l'eventuale ipotesi di lavoro in smart working o a distanza, ma anche la fruibilità di tutta una serie di altri servizi, a cominciare per esempio da quelli sanitari. Noi abbiamo realtà lontane, come per esempio l'isola di Lampedusa, che fanno un utilizzo quasi estremo, diciamo, di questo genere di attività sanitaria”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Borghi digitali Smart working Servizi sanitari
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza