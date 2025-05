Federalberghi Palermo candidata a ospitare Assemblea nazionale

Federalberghi Palermo annuncia "con soddisfazione" che la città di Palermo "è stata inserita ufficialmente tra le location d’eccellenza candidate a ospitare l’Assemblea Nazionale di Federalberghi nel prossimo triennio. Un riconoscimento che premia l’impegno del sistema turistico locale e l’attrattività crescente del capoluogo siciliano nel panorama dell’ospitalità italiana". L’Assemblea Nazionale di Federalberghi, che quest’anno celebra la sua 75ª edizione che si sta svolgendo a Merano, rappresenta il principale appuntamento istituzionale del settore: un momento di confronto, visione e proposta che riunisce ogni anno oltre 250 presidenti territoriali e di settore, in rappresentanza di circa 27.000 imprese turistico-ricettive associate in tutta Italia.

"Essere tra le città candidate ad ospitare questo evento significa entrare in un circuito di eccellenza, capace di offrire infrastrutture adeguate, accoglienza di qualità, e una visione strategica del turismo come leva di sviluppo economico e sociale", si legge in una nota. "Essere inseriti nella Rosa delle sedi candidate è per noi un segnale importante – dichiara Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo –. È il riconoscimento di un lavoro di squadra che coinvolge albergatori, istituzioni e operatori locali. Palermo è una città che ha saputo reinventarsi, investire nella qualità dell’accoglienza e diventare simbolo di rinascita turistica del Sud Italia".

"Palermo si va consolidando sempre di più nel mercato turistico italiano e internazionale - dice l'assessore al turismo del comune di Palermo Alessandro Anello - ed essere fra le città candidate a ospitare la prossima assemblea nazionale di Federalberghi consolida questo trend di crescita anche fra gli addetti ai lavori. Mi congratulo con la presidente di Federalberghi Rosa Di Stefano, rinnovando il pieno sostegno dell'amministrazione comunale per lavorare in sinergia in vista di un appuntamento che darà visibilità e ulteriore slancio economico alla città di Palermo e a tutta la Sicilia". "L’eventuale assegnazione dell’Assemblea a Palermo porterebbe in città centinaia di delegati da tutta Italia, con un impatto diretto sull’economia locale e una significativa ricaduta in termini di visibilità mediatica. Un’occasione unica per raccontare il volto autentico e contemporaneo di una città che continua a sorprendere, fare sistema e guardare lontano".