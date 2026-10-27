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Feltrin (FederlegnoArredo): "Lascio a mio successore squadra allenata"

Il presidente uscente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin - (Foto ufficio stampa)
Il presidente uscente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin - (Foto ufficio stampa)
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27 ottobre 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
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"Avrei voluto lasciare al mio successore una sfida molto più semplice, i tempi sono difficili: spero di lasciare una federazione un po' più allenata a questi imprevisti. Questi sei anni ci hanno allenato tutti come imprese e come federazione, quindi il presidente si troverà una squadra allenata". Così il presidente uscente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin a margine dell'assemblea della federazione a Milano. "Gli imprenditori hanno reagito bene, noi li abbiamo accompagnati in queste grandi difficoltà: diciamo che è un mare in burrasca, ma possiamo affermare che hanno surfato bene, magari insieme con il nostro aiuto".

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