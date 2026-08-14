La Milano di agosto non è più deserta come accadeva un tempo. Il weekend di Ferragosto ne conferma la trasformazione: per i 400mila milanesi pronti a lasciare la città per il fine settimana, l’attrattività internazionale del capoluogo lombardo ne garantisce un netto positivo, con una cifra simile di turisti stranieri in arrivo a riempire le strade e gli hotel. Un andamento in linea con i numeri registrati lo scorso anno, spinto da un trend di crescita strutturale che non mostra segni di cedimento nonostante un instabile scenario geopolitico globale. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, la presenza straniera nel centro cittadino cresce a un ritmo medio di 28.500 unità al mese. Per il trimestre estivo luglio-settembre sono attesi circa 1,5 milioni di arrivi internazionali.

"Il livello di attrattività di Milano - dice Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza all’Adnkronos - si sta dimostrando da tempo la leva che permette di dare una compensazione alle presenze turistiche. Dal post-Expo ci sono presenze turistiche in costante aumento, che sono diventate una parte fondamentale dell’economia milanese. I cittadini che lasceranno la città saranno compensati dall’arrivo dei turisti stranieri". L’agosto di Milano, assciura, "non è più quello degli anni '80 con una città che si svuotava. Non parliamo di turisti ordinari ma di importanti visitatori stranieri con un’elevata capacità di spesa che oggi si confrontano con le grandi metropoli europee".

Un segnale tangibile di questa nuova attrattività si registra anche nei cieli. Le piste dell'aeroporto di Linate vedono una maggiore transito di jet privati, sintomo della presenza di grandi patrimoni e soggetti ad alto reddito che, complici anche i recenti trasferimenti di residenze finanziarie da mercati come Londra, scelgono Milano non solo per il tempo libero, ma come hub strategico. Le strutture alberghiere rilevano per il mese di agosto livelli medi costanti di presenza, situazione differente per quanto riguarda il fine settimana di Ferragosto. La saturazione vede punte che sfiorano il 90% nelle zone del centro, con un prezzo medio per camera attorno ai 190 euro.

La massiccia presenza di turisti e la quota di residenti rimasti in città trovano una risposta anche nel tessuto commerciale cittadino. Apeca (Associazione Provinciale Esercenti il Commercio Ambulante) conferma che ad agosto restano attivi tutti i 99 mercati pubblici del Comune di Milano, con oltre il 50% degli operatori commerciali presenti. L'associazione Panificatori stima aperta circa il 35% delle attività tra la città e l'area metropolitana. Infine, un quarto degli ortofrutta, fioristi e macellai è attivo.

A conferma del trend positivo per la città, l'Osservatorio regionale del Turismo evidenzia come la domanda turistica registrata sui canali Ota (Online Travel Agency, le agenzie di viaggio online) per il periodo di Ferragosto mostri un incremento dei volumi rispetto all'anno precedente, guidato proprio dalle destinazioni urbane e d'arte. Milano arriva al weekend di Ferragosto a pieno regime, con i residenti in uscita ampiamente compensati dai flussi esteri, confermando il turismo come uno dei motori trainanti dell'economia milanese e lombarda.