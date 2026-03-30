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Ferrero, 3F’s Holding chiude bilancio 2024-25 con fatturato a 22,3 milioni, + 5,3%

Giovanni Ferrero, presidente di 3F’s Holding: "Siamo soddisfatti dell’andamento positivo che caratterizza tutte le aree del business la nostra crescita riflette la solida performance organica sia di Ferrero Group che di Cth Invest Group"

Giovanni Ferrero, presidente di 3F’s Holding
Giovanni Ferrero, presidente di 3F’s Holding
30 marzo 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

3F’s Holding , dal 24 febbraio 2025, società capogruppo ultima di Ferrero Group e CthInvest Group, che riunisce entrambe le realtà sotto un’unica struttura interamente controllata dal Giovanni Ferrero ha chiuso al 31 agosto 2025 l’esercizio 2024/2025 con un fatturato consolidato pari a 22,3 miliardi di euro, in crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente, l’’Ebitda è stato pari a 3,2 miliardi di euro, in aumento dell’11,2% rispetto all’anno precedente. Al 31 agosto 2025, 3F’s Group contava 62.797 dipendenti a livello globale e 64 stabilimenti produttivi nel mondo, gestendo un totale di asset consolidati pari a 27,4 miliardi di euro. Nel corso dell’esercizio, i ricavi consolidati, sottolinea una nota, hanno riflesso la solidità di un portafoglio di dolciumi confezionati ampio e diversificato, che va oltre il segmento cioccolato, e include biscotti e prodotti da forno, caramelle, gelati e snack.

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“Siamo soddisfatti dell’andamento positivo che caratterizza tutte le aree del business - commenta Giovanni Ferrero, presidente di 3F’s Holding - la nostra crescita riflette la solida performance organica sia di Ferrero Group che di Cth Invest Group, trainata dalla continua innovazione dei nostri marchi iconici e supportata da acquisizioni strategiche mirate”.

“Continuiamo a portare gioia alle generazioni di tutto il mondo attraverso i nostri brand iconici e, quest’anno, che segna gli l’ottantesimo della nostra storia, questo impegno rimane più forte che mai - aggiunge Lapo Civiletti, ceo di Ferrero Group - la nostra strategia di crescita continua a dare risultati. Questi progressi riflettono la nostra fiducia nel futuro e la nostra capacità di investire con una visione di lungo periodo a supporto di una crescita sostenibile”. “Le nostre solide performance riflettono il valore di un portafoglio diversificato e la nostra capacità di crescere in categorie e geografie differenti - conclude Guido Giannotta, amministratore di Cth Invest Group - abbiamo rafforzato la nostra leadership nel segmento sugar confectionery e nei biscotti premium, ampliato la nostra offerta e consolidando la nostra presenza nei mercati chiave, continuando allo stesso tempo a sostenere gli investimenti in corso, a dimostrazione della resilienza e della competitività del Gruppo Cth”.

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fatturato crescita EBITDA dipendenti stabilimenti produttivi
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