Ferrero, intesa con sindacati su premio legato a obiettivi: in busta fino a 2.580 euro lordi

Siglato tra Ferrero, multinazionale dolciaria di Alba, sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale l’accordo sul premio legato agli obiettivi per l’esercizio 2024/2025. L’intesa prevede un importo massimo di 2.580 euro lordi, composto dal risultato economico (30% del premio), unico per tutta l'azienda, e dal risultato gestionale (70% del premio) legato all'andamento specifico di ogni stabilimento e area. Le somme saranno erogate con la busta paga di ottobre.

In base all’intesa, inoltre, sarà possibile convertire una parte del premio legato agli obiettivi in servizi alle persone (flexible benefit) tramite l’apposita piattaforma ‘Ferrero Care’ che anno dopo anno, si è arricchita di ulteriori iniziative negli ambiti famiglia, assistenza sanitaria, previdenza complementare, servizi vari e tempo libero. L'azienda , per chi decide di convertire una parte di premio in flexible benefit, versa un contributo aggiuntivo pari al 20% dell'importo scelto, che va ad aggiungersi al Credito Welfare.

Nel dettaglio i premi ammonteranno a 2.415,40 euro lordi per lo stabilimento di Alba, a 2.391,92 euro lordi per quello di Pozzuolo, a 2.418,41 lordi per il sito di Sant’Angelo e a 2.391,32 lordi per quello di Balvano. Per l’Area vendite il premio sarà di 2.340,15 euro lordi e per lo staff di 2.404,17 euro lordi. Le somme sopra riportate saranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2025. “L'azienda e le organizzazioni sindacali - si legge in una nota - esprimono congiuntamente piena soddisfazione per i risultati conseguiti, ponendo al centro l’attenzione e la tutela delle persone, l’importanza dei legami sociali e riconoscendo il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali”.