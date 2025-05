FerrovieNord, avanzano lavori collegamento T2 Malpensa-Sempione

Il cantiere del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione avanza con il completamento dei lavori di costruzione delle gallerie previste in appalto, la posa dell’armamento e la realizzazione delle altre opere dell’infrastruttura ferrovia. Lo comunica in una nota Ferrovienord.

Sono in corso di ultimazione - precisa la società - le fondazioni e le coperture delle gallerie comprese tra la galleria artificiale 01, confinante con il Terminal 2, e la galleria artificiale 07. Terminato questo intervento, da fine mese, sarà possibile iniziare in tutte queste strutture la costruzione dei binari. Nella tratta compresa tra il bivio di Gallarate - trincea 03 e la galleria artificiale 07 si è già conclusa la posa dei binari. In parallelo qui stanno anche proseguendo i lavori che riguardano il segnalamento, la trazione elettrica e gli impianti civili.

L’opera – il cui progetto è promosso da FerrovieNord - rappresenta il completamento dell’accessibilità ferroviaria da Nord a Malpensa. I lavori sono realizzati da Salc Spa.