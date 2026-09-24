Fiera del Levante, convento 50&Più sul confronto tra generazioni: insieme per disegnare il futuro

Costruire un’alleanza concreta tra generazioni per rispondere alle incertezze del nostro tempo: è questo il tema al centro del convegno dal titolo 'Generazioni a confronto: così si costruisce il futuro', ideato e promosso da Associazione 50&Più, che si è svolto, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante, a Bari. All’appuntamento hanno partecipato Lorenzo Francesconi, segretario generale 50&Più, Carlo Saponaro, presidente 50&Più Bari, Vito D’Ingeo, presidente Confcommercio Puglia, Valerio Maria Urru, responsabile Osservatori, studi, ricerche e sviluppo 50&Più. Hanno portato la loro testimonianza gli imprenditori Rocco Angelo Stano e Andrea Stano. A moderare il dibattito Alessandra Lofino, giornalista.

L'incontro - si spiega - è nato dalla volontà, ambiziosa e al tempo stesso lungimirante, di abbattere gli steccati anagrafici e inaugurare un modello inedito di cooperazione, trasformando la Fiera del Levante in uno spazio di dialogo tra l’esperienza dei senior e la visione dei giovani. Nell’ambito dell’incontro sono stati presentati i dati – unici nel loro genere – raccolti mediante un’indagine avviata dall’Osservatorio studi, ricerche e sviluppo 50&Più, dal titolo Senior Next che la stessa associazione ha presentato recentemente all'Assemblea Generale Fiapa (Federazione Internazionale delle Associazioni di Persone Anziane) a Bruxelles.

A fare gli onori di casa, Carlo Saponaro – presidente 50&Più Bari: ''Questo convegno rappresenta una tappa cruciale per la nostra comunità. Bari si fa promotrice di un messaggio chiaro: non può esserci sviluppo senza un patto autentico tra generazioni. Vogliamo smettere di parlare di distanze e iniziare a costruire ponti operativi''.

Ha commentato i risultati della ricerca Valerio Maria Urru: ''La stragrande maggioranza dei senior non pretende assistenzialismo o una cattedra da cui impartire lezioni, ma chiede luoghi decisionali condivisi in cui lavorare fianco a fianco con i giovani. I partecipanti all’indagine ci hanno detto con chiarezza che per superare le crisi serve alleanza, solidarietà e soprattutto un argine etico: la tecnologia deve restare al servizio delle relazioni umane e non sostituirle. Il nostro compito oggi a Bari è dare voce e concretezza a questa volontà di camminare insieme''. Oltre i numeri, le storie: al convegno anche il confronto tra due generazioni d’imprenditori, Rocco Angelo Stano e Andrea Stano, padre e figlio per raccontare come il passaggio di testimone e la contaminazione di idee possano trasformarsi in un motore di innovazione aziendale e continuità produttiva.

Ha concluso l’evento Lorenzo Francesconi, segretario generale 50&Più, che dalla Fiera del Levante ha lanciato una sfida al Paese: ''Viviamo un momento storico attraversato da transizioni veloci e spesso disorientanti: proprio per questo abbiamo il dovere di unire la saggezza dei senior alla vitalità delle nuove generazioni. Noi, come 50&Più, ci candidiamo a essere il collante di questa trasformazione, affinché l’invecchiamento della popolazione non venga percepito come un costo sociale, ma come una straordinaria risorsa civica. Dal palco della Fiera del Levante rilanciamo una sfida che riguarda tutti: investire sulle persone, sulla coesione sociale e sul coraggio di guardare insieme al futuro''.