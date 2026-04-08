Fiere, a We Make Future 2026 stage formativi e speaker internazionali

Si delinea l’anteprima del programma formativo del WMF 2026 (24 - 26 giugno BolognaFiere), che si preannuncia come il più completo al mondo per i settori AI, Digital Marketing e Innovazione, con decine di percorsi verticali, momenti di approfondimento e opportunità di aggiornamento rivolte a professionisti, imprese, startup e operatori dell’innovazione. Già annunciati infatti, all’interno della Fiera internazionale B2B sull’innovazione AI, Tech e Digital, +70 stage formativi, degli oltre 90 in programma, insieme a più di 400 speaker da tutto il mondo, degli oltre 1.000 previsti tra Mainstage e stage formativi, che esploreranno in modo trasversale i principali ambiti dell’innovazione: dall’Intelligenza Artificiale alla robotica, dal digital marketing alla data analysis e poi cybersecurity, open innovation e imprenditorialità, salute, informazione, governance, impatto sociale e tantissimo altro.

A portare sul palco visioni e competenze saranno, tra gli altri, rappresentanti di OpenAI, Anthropic, NVIDIA, Google, Microsoft, Dell Technologies e Intel, IIT, ESA - European Space Agency e CINECA, insieme a esperti come Daniele Pucci (Generative Bionics) e Alberto Sangiovanni Vincentelli (UC Berkeley), Brunello Cucinelli, Bryan Madden (AMD), Alicia Hanf (LG NOVA - LG Electronics), Ajaz Ahmed Siddiqui (Microsoft), Ayumi Moore Aoki (Women in Tech® Global), Alec Ross (Bologna Business School), Chris Bangle (Ex BMW), Mara Dettmann (Lego Group) a cui si affiancheranno rappresentati delle istituzioni tra cui Lucilla Sioli (Direttrice dell’AI Office della Commissione Europea), Michiel Scheffer (President, European Innovation Council), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Sergio Strozzi, (Head of Innovation, Technology and Startups, MAECI), Luigi Di Maio (EU Special Representative for the Gulf Region) e voci del mondo dell’informazione e della cultura come Leyla Elchekhly (Al Jazeera), Randa Ghazy, Cecilia Sala, Enrico Mentana, Lorenzo Tondo e Corrado Formigli.

Il programma formativo si sviluppa in coerenza con le 14 industry strategiche del WMF, permettendo a professionisti, aziende, startup e istituzioni di costruire percorsi personalizzati tra stage verticali. Con oltre 73.000 presenze da 90 Paesi, più di 1.000 speaker e oltre 700 espositori e sponsor nel 2025, il WMF si conferma dunque piattaforma globale capace di portare in Italia competenze e visioni dai principali ecosistemi internazionali.

“Con questa anteprima offriamo una prima visione concreta dell’ampiezza e della direzione del programma formativo del WMF 2026”, afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF – We Make Future. “I 70 stage e centinaia di speaker internazionali già annunciati rappresentano l’inizio di un percorso multidisciplinare che scopre il mondo di oggi e di domani, dall’Intelligenza Artificiale al digital business e l’imprenditoria innovativa fino all’impatto sociale delle tecnologie. Il valore per chi partecipa è poter costruire un’esperienza formativa su misura, entrando in contatto diretto con competenze e visioni provenienti dai principali ecosistemi globali”

Il programma formativo del WMF 2026 si caratterizza per ampiezza, varietà e applicabilità concreta, offrendo a professionisti, aziende e operatori dell’innovazione la possibilità di costruire percorsi personalizzati tra decine di stage verticali, in base ai propri obiettivi e ambiti di interesse. Dall’Intelligenza Artificiale alla robotica, dal digital marketing ai modelli di business emergenti, fino a informazione, lavoro e impatto sociale, il programma dà una lettura trasversale delle principali trasformazioni in atto. Tra gli stage già annunciati, largo a ben 16 verticali sull’AI tra cui AI & Business Transformation, Agentic AI, Robotics & Physical AI, AI Solutions, Machine Learning, insieme a percorsi dedicati a Coding e Vibe Coding, Cybersecurity, e a quelli dedicati alla formazione e supporto all’internazionalizzazione di startup e imprese come VCs & Startup, Entrepreneurship, Management & leadership e Impact to business.

Particolare spazio è dedicato al Digital Marketing, analizzato in tutte le sue principali leve attraverso numerosi stage verticali come Digital Marketing & Business Solutions, Social Media Strategies, Search & AI, Advertising, Brand Strategy, Automation & CRM, Data & Analytics, Video & Connected TV, AI Marketing e AI Commerce, che offriranno strumenti, casi reali e strategie applicabili. Su questi temi si confronteranno professionisti ed esperti del settore come Alessio Pomaro (Search On Media Group), Filippo Trocca (Making Science), Giorgio Taverniti (Search On Media Group), Roberto Nardini e Veronica Gentili, insieme a figure e realtà attive nell’ecosistema digitale come Marcello Majonchi (Arduino), Gabriele Pavanello (The Fork) e Luca Castelli (Will Media). A completare il quadro, il programma si sviluppa anche su ambiti come Fintech & Digital Assets, UX & UI, Audio & Visual Production, Legal Tech, Digital Health, Work & HR, EduTech, Journalism, Tourism & Travel, Tech for No Profit e Music & Art, offrendo una lettura integrata delle trasformazioni tra tecnologia, società e sviluppo sostenibile.

Tra Mainstage e stage formativi, a portare contributi provenienti dai principali ecosistemi dell’innovazione saranno, tra i già annunciati, anche Aprajita Jain (Google), Marco Pavone (NVIDIA), Francesco Ubertini (CINECA), Federico Menna (28 Dgtl), Pierre-Philippe Mathieu (ESA), Piergiorgio Marini (Philip Morris International) e i rappresentanti di Klarna e Cubbit, per il panel Scaleup for future. Il confronto si estenderà poi alla dimensione culturale e sociale, con la partecipazione del Presidente FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) Enzo Mazza, di Siyabulela Mandela, Pegah Moshir Pour e lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, mentre ulteriore spazio sarà dedicato al mondo della content creation e alla creator economy con i primi creator annunciati Slim Dogs, Jakidale, Le Karma B, Pierluca Mariti (Piuttosto Che), Michele Basile e Beatrice Rigillo.

A rafforzare poi la qualità del programma contribuiscono gli stage sviluppati in collaborazione con realtà di riferimento nei rispettivi settori, che porteranno sul palco veri e propri eventi formativi verticali. Tra questi, Backend & Cloud con DEVPUNKS, UX & UI con Architecta, Search & AI con Search Tech e Digital Health con la Fondazione GIMBE, insieme allo stage Content Creators con le due realtà Chimera Agency & Talia Media. Lo stage Social Media Strategies, sarà invece una vera e propria summer edition dell’omonimo e principale evento italiano dedicato ai Social e al Web Marketing, configurandosi come evento formativo dedicato all’interno della manifestazione. Un’offerta che consente ai partecipanti di accedere a contenuti sviluppati con la collaborazione di player attivi nei diversi ambiti, ampliando le opportunità di aggiornamento e confronto su casi concreti, strumenti e best practice.

Appuntamento quindi dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere per l’evento di riferimento a livello globale per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti nei settori AI, Digital Marketing e Tech: è già possibile consultare online l’anteprima del programma formativo e accedere alle offerte ticket per partecipare al WMF 2026, disponibili fino al 24 aprile.

WMF – We Make Future è ideato, organizzato e prodotto da Search On Media Group. La manifestazione si svolge con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, con il supporto del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Emilia-Romagna. Con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca ed ESA – European Space Agency.