Fiere, al via Eicma 2026: l'edizione più grande di sempre con 10 padiglioni

Eicma torna negli spazi di Rho Fiera Milano dal 3 all'8 novembre con l'83esima edizione, la più grande di sempre: raggiunti, infatti, per la prima volta i dieci padiglioni, con 765 espositori presenti e 2.142 brand da 52 Paesi. Tra le novità, Speed Legends, la mostra dedicata alla storia della MotoGP, con oltre 30 moto storiche e le cinque protagoniste della stagione 2026. Spazio anche alla Dakar, alle competizioni di MotoLive, ai test ride e alle esperienze dedicate alla mobilità urbana. Un'edizione, il cui fil rouge è 'Always the first time. Ogni anno, una scoperta.', che unisce industria, innovazione, sport e passione per le due ruote.