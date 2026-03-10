circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere, Morelli: "Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale"

Il sottosegretario evidenzia l’importanza della logistica per la sicurezza nazionale e il ruolo strategico degli investimenti infrastrutturali e tecnologici in Italia

Alessandro Morelli
Alessandro Morelli
10 marzo 2026 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il confronto con le imprese e con gli operatori della logistica è fondamentale per comprendere le esigenze reali del settore e orientare le politiche di sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Paese”. Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese promossa da Alis - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile in corso a Verona fino al 13 marzo.

“Sono momenti di confronto utilissimi perché ci permettono di toccare il polso delle aziende, di chi tutti i giorni è impegnato non solo dal punto di vista politico e geopolitico, ma anche indirettamente per la sicurezza nazionale», ha affermato Morelli. “Il sistema della logistica consente di avere materie prime e prodotti sui banchi dei mercati e dei supermercati, permettendo alle famiglie e alle imprese di essere sostenute”.

Il sottosegretario ha ribadito l’importanza del dialogo con le associazioni di categoria: “Le occasioni di confronto con Alis continuano, ed è positivo che esistano associazioni che rappresentano le aziende e che ogni giorno lavorano nei vari settori. Ci consigliano, ci suggeriscono e a volte ci criticano: quando le critiche sono costruttive aiutano tutti a raggiungere al meglio gli obiettivi comuni”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
logistica sicurezza nazionale sviluppo infrastrutturale
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza