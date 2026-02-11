Fiere, Solids: oltre 160 espositori per unico evento italiano sui materiali solidi sfusi

Ha aperto, a Fiere di Parma, Solids Parma 2026, l’unico appuntamento fieristico in Italia interamente dedicato alle tecnologie per la lavorazione di polveri, granuli e materiali solidi sfusi. In programma l’11 e il 12 febbraio, la manifestazione riunisce oltre 160 espositori, confermando il trend di crescita delle precedenti edizioni e il ruolo sempre più strategico dell’evento per l’industria di processo. Organizzata da Easyfairs Italia e parte della Solids European Series, la fiera si distingue per un approccio altamente verticale e per un focus su innovazione tecnologica, sicurezza degli impianti, sostenibilità ed efficienza dei processi industriali. L’esposizione copre l’intera filiera della gestione dei solidi sfusi: dal trasporto pneumatico e meccanico alla dosatura e miscelazione, dalla filtrazione e depolverazione alla vagliatura, pesatura e confezionamento, fino ad automazione di processo, sensoristica e soluzioni per la sicurezza.

La natura trasversale ma altamente specializzata della manifestazione si riflette nei settori rappresentati — alimentare e pet food, chimico-farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, plastica e gomma, metallurgico, vetro, agrario e riciclo — e in un ricco programma di contenuti tecnici, presentazioni applicative e momenti di confronto diretto tra aziende e visitatori.

“È una fiera decisamente unica, perché è molto trasversale dal punto di vista dei visitatori. Si rivolge a chiunque operi nell’industria di processo, dal settore alimentare all’edilizia, fino al trattamento plastica e legno, quindi un contesto davvero multimateriale. Gli espositori sono invece produttori di tecnologie per la trasformazione e la gestione dei solidi”, spiega Ginevra Colombo-Ercole, Head of Event di Solids Parma. “La manifestazione è in crescita: la terza edizione ha continuato a evolversi sia per numero di espositori sia di visitatori. Questa trasversalità consente di adattarsi ai cicli economici dei diversi comparti, ma soprattutto pesa la sua unicità: siamo gli unici in Italia a trattare questi temi. Gli espositori sono cresciuti del 15% rispetto alla scorsa edizione e siamo molto ottimisti sull’andamento dei visitatori”. Con numeri in aumento e una proposta sempre più specializzata, Solids Parma si conferma piattaforma di riferimento per chi opera nella gestione e trasformazione dei materiali solidi sfusi, favorendo innovazione, networking e sviluppo industriale.