Fiere, Vicenzaoro: Giordini (Giordini Gioielli): "Padiglione 2 è nuova casa manifattura italiana"

"Siamo qui a Vicenzaoro nella nuova Hall 2, e ne siamo molto felici: finalmente abbiamo una nuova casa, la casa della manifattura italiana. Per questo, siamo entusiasti di presentare le nostre nuove collezioni ai numerosissimi clienti presenti alla fiera. Giardini Gioielli, in particolare, presenta collezioni classiche per il mercato degli Emirati Arabi e per il mercato americano, ma anche per gli europei. Siamo qui anche con la nuova collezione Elastique, in oro nove carati; si tratta di collane elastiche, che vendiamo solo online. Il nostro intento è far indossare i nostri gioielli a una clientela contemporanea, che vede il gioiello non come pezzo iconico da indossare una volta ogni tanto per l'occasione, ma quotidianamente, sentendosi a proprio agio con le nostre collezioni". Lo ha riferito Giordana Giordini, Titolare Giordini Gioielli di Arezzo, presidente della sezione Oreficeria di Confindustria Toscana Sud e presidente di Confindustria Toscana Sud, alla seconda giornata di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria firmato IEG - Italian Exhibition Group, in programma dal 4 all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.