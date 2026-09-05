Fiere, Vicenzaoro: Renai (Cammilli Gioielli): "anche a settembre è vetrina fondamentale"

"Anche a settembre Vicenzaoro presenta una platea fondamentale, anche se la stagione è avanzata. Noi supportiamo la clientela presentando delle collezioni anche in questa seconda parte dell'anno. Abbiamo, come sempre, uno stile, quindi le nostre unità vanno sempre nella direzione di una precisa espressione dei volumi e dei colori dell'oro, per cui è famosa la nostra azienda". Ad affermarlo Riccardo Renai, ceo Cammilli Gioielli, in occasione di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria di IEG - Italian Exhibition Group, in programma dal 4 all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.