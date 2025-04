Financial Forum 2025: Borla (Novartis Farma), ‘Cfo deve unire dati e persone e guidare cambiamento’

“Il ruolo del Cfo è fondamentale nell’integrare la trasformazione che sta avvenendo. È la persona che deve unire i dati e le persone e guidare il cambiamento, che deve essere sia organizzativo ma anche culturale e che deve mettere insieme due generazioni”. Sono le dichiarazioni di Federica Borala, head of financial reporting accounting and esg reporting for the cluster Italy and Greece di Novartis Farma, alla quinta edizione del Financial Forum, l’evento di riferimento per l’innovazione finanziaria e il ruolo strategico dei Cfo nella guida e digitalizzazione delle Financial Forum 2025, promosso da Comunicazione Italiana.