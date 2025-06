Finanza, Becchetti: "Viviamo sfide multidisciplinari e occorre impegno a 360° per vincerle"

Nel corso del convegno internazionale Renaissance in Economics in corso a Firenze, è stato ricordato il “Manuale di Sostenibilità Integrale”, a cura di Leonardo Becchetti, Valentino Bobbio e Luca Raffaele. In un tempo segnato da crisi ambientali, disuguaglianze crescenti e trasformazioni socioeconomiche profonde, questo manuale rappresenta una bussola indispensabile per studenti, docenti, amministratori, imprenditori e cittadini attivi, desiderosi non solo di comprendere, ma anche di agire di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. Il contributo portato avanti da NeXt Economia con la lezione 0 sulla sostenibilità integrale lanciata in occasione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, tra i più accreditati eventi economici a livello nazionale e internazionale, viene quindi condensato in una pubblicazione dall’alto valore sociale ed economico.

"Le sfide dei nostri giorni sono multidisciplinari, quindi richiedono impegno da parte di esperti di tutte le discipline: dalle scienze naturali a quelle sociali, fino alle materie giuridiche", sottolinea Leonardo Becchetti (Direttore Fnec e co-fondatore NeXt Economia), che ha aggiunto: "In questo libro abbiamo messo insieme tutte queste persone, unite da una visione comune che è quella dell’economia civile e del rinascimento economico, con un focus sul tema della sostenibilità per affrontare i grandi problemi di oggi".