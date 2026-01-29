circle x black
Finanza: Scannapieco (A.d. Cdp) "Imprese devono crescere e internazionalizzarsi, sosteniamo anche le piccole"

29 gennaio 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"In un contesto in cui il credito bancario si è ristretto rispetto al Pil Cassa Depositi e Prestiti vuole dare un segnale assistendo anche imprese più piccole rispetto a quelle che ha tradizionalmente supportato". Lo sostiene Dario Scannapieco amministratore delegato di CDP, a Torino per una la tappa del roadshow con Confindustria, che aggiunge "Le imprese devono crescere e internazionalizzarsi, oggi abbiamo prodotti che supportano l'acquisition finance per quando un'impresa vuole espandersi all'estero". 

