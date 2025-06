Il pupazzetto di Pop Mart venduto a cifre esorbitanti in tutto il mondo, in Italia per un modello 'secret' c'è chi è disposto a sborsare fino a 1.500 euro. Fuori dai negozi lunghe code e risse

Quattromila euro per un pupazzetto alto 10 centimetri e dai denti aguzzi. I Labubu, le creature nate dall’immaginazione dell’artista di Hong Kong Kasing Lung e prodotti dal colosso cinese Pop Mart, continuano a far impazzire i collezionisti di tutto il mondo. Su eBay, alcuni pezzi rarissimi stanno raggiungendo cifre da capogiro, superando persino quelli di una borsetta di lusso. Basta scorrere le pagine della piattaforma di rivendita per scovare questi mostriciattoli a costi esorbitanti. Qualche esempio? Un pupazzo della serie limitata 'Catch Me If You Like Me' con tanto di set e accessori per vestirlo, viene venduto a 3.999 dollari. E lo stesso prezzo riguarda il modello 'Walk By Fortune', neanche a dirlo una limited edition. In Italia l’intera scatola della terza serie ufficiale dei Labubu ‘Big Into Energy’ (6 pezzi) schizza da 115 euro in negozio a 500 euro su Ebay, spedizione esclusa. E i prezzi continuano a salire.

Dietro la faccetta inquietante dei Labubu si nasconde una delle collezioni più ambite del momento. Ogni serie è venduta in blind box: non sai cosa stai comprando finché non spacchetti. Una strategia che oltre ad alimentare la caccia al 'pezzo raro' (il Labubu 'secret' ha offerte a quattro zeri) e far esplodere il mercato secondario, sta generando problemi di ordine pubblico nelle principali città del mondo. A Londra Pop Mart ha smesso di venderli dopo incidenti e risse. A Milano, Rinascente ha interrotto la vendita dei Labubu nel suo pop-up store, mentre nel negozio di Pop Mart di Corso Buenos Aires sono iniziati ad apparire sulle vetrine dei cartelli con le immagini delle varie serie e la scritta ‘Questi Labubu sono sold out’. Pochi giorni fa Pop Mart Italy ha condiviso sui social una comunicazione con la quale si annunciava lo slittamento del lancio della nuova serie 'The Monsters Wacky Mart Series' "a causa dell’elevato afflusso di persone all’esterno del nostro store e su indicazione della autorità locali, per garantire la sicurezza di tutti". Ogni giorno si formano file chilometriche sotto al sole cocente, e in qualche caso, c'è chi è arrivato alle mani.

Nonostante ciò, i Labubu lovers non si scoraggiano: anche in Italia, come all'estero, si moltiplicano i gruppi Telegram, i reel su TikTok e i profili Instagram interamente dedicati all'universo Labubu. Va da sé che c’è chi ha fiutato il business, compra e importa scatole intere dalla Cina per rivenderle con ricarichi da boutique di lusso. E questo sembra niente in confronto a un'asta a cinque zeri. Una scultura verde acqua raffigurante un mostriciattolo di Pop Mart con corpo e testa pelosi, definita dalla casa d’aste cinese Yongle International Auction come 'un pezzo unico al mondo', è stata venduta all’incanto per 1,08 milioni di yuan, pari a circa 131.580 euro.