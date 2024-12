Blockchain e sanità pubblica, la rivoluzione di Galeon

Anche se gli investimenti e le attenzioni degli addetti ai lavori non si sono ancora concentrati su questo aspetto dell’impresa DeFi, quello tra blockchain e settore pubblico è un rapporto dalle grandi potenzialità. Lo dimostra l’ultima iniziativa dell’Agenas. L’Agenzia, che in Italia coordina i servizi sanitari regionali, ha infatti annunciato di recente il lancio di Galeon. Il software impiega blockchain e intelligenza artificiale per mettere a sistema saperi ed esperienze maturate nel quadro del sistema sanitario nazionale, a beneficio di professionisti e pazienti.