Hong Kong, apre la sandbox della Markets Authority

Un nuovo patto tra autorità pubbliche e piattaforme può dare un contributo molto significativo al rilancio dell’impresa DeFi. È in questo quadro che si inserisce l’ultima iniziativa della Markets Authority di Hong Kong, che ha annunciato l’apertura di Ensemble, la sua nuova sandbox. Questo strumento consentirà a imprese e istituzioni finanziarie di sperimentare, tra gli altri, i benefici connessi alla tokenizzazione e alle transazioni in valuta digitale. Hanno già aderito al progetto gruppi economici molto importanti, come HSBC e Global Shipping Business Network.