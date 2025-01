Un’alleanza tra Ripple e Chainlink per promuovere RLUSD

L’unione fa la forza, soprattutto in un momento delicato come quello attraversato dalle piattaforme del settore fintech. È anche per questo motivo che Ripple e Chainlink hanno scelto la strada della collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare le rispettive posizioni di mercato. Al centro di questo importante accordo c’è la promozione di RLUSD, la stablecoin di Ripple. I due operatori si impegneranno a rendere più appetibile e moderno l’ecosistema che ruota attorno al token, con il fine di allargare il bacino della clientela.