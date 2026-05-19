Fiorino (Acea): "Premiati giovani artisti al lavoro sul tema dell'acqua come risorsa fragile"

"L'idea del Premio Acea Contemporanea nasce per far riflettere sulla cultura idrica e su una risorsa non infinita come l'acqua. 'Flussi infiniti' è stato il tema su cui i ragazzi hanno lavorato: la risorsa idrica come risorsa fragile. Queste opere entreranno nella collezione permanente di Acea Heritage". Lo ha dichiarato Sabrina Fiorino, responsabile iniziative culturali di Acea, a margine della premiazione del Premio Acea Contemporanea che si è svolto a Roma presso il museo Acea Heritage. Il concorso, alla sua prima edizione, è stato promosso da Acea e Valore italia.