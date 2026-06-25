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Fisco: Abruzzese (Confindustria), 'si torni a parlare di misure che favoriscano la patrimonializzazione delle imprese'

25 giugno 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
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"Chiediamo che si torni a parlare con una certa urgenza di misure che favoriscano la patrimonializzazione delle imprese, dopo il superamento improvviso dell'Ace con la legge di bilancio di due anni fa. Una misura che aveva sostenuto negli ultimi 15 anni il rafforzamento patrimoniale delle imprese, riducendo l'indebitamento nei confronti del settore bancario e che, a nostro avviso, non è stata rimpiazzata da un'analoga misura con le stesse potenzialità e la stessa dotazione finanziaria. Quindi chiediamo che se ne torni a parlare, riproponendo un incentivo stabile alla patrimonializzazione delle imprese, anche pensando a dei correttivi alla vecchia Ace, che magari presentava dei punti di potenziale miglioramento". Lo ha detto Giulia Abruzzese, Direttore Politiche fiscali di Confindustria, intervenendo a Milano, in occasione dell'evento EY Tax Talk, una giornata di approfondimento che ha riunito professionisti e istituzioni per un confronto sulle principali novità di fiscalità domestica e internazionale, con un aggiornamento sui temi di maggiore impatto per le imprese.

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