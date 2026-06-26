Fisco: Iuvinale (MEF), 'serve maggiore certezza e allineamento tra le regole fiscali ed evoluzione dell'economia e del lavoro'

"Ci si aspetta un'azione su tutti gli aspetti della fiscalità, dalle persone fisiche alle società transfer pricing, ai cosiddetti nomadi digitali, che è un fenomeno che si va accentuando e rivedere l'impianto delle regole internazionali esistenti per creare maggiore certezza e allineamento tra l'impianto delle regole attuali e l'evoluzione dell'economia e del lavoro, che le mettono sotto pressione". Lo afferma Marco Iuvinale, Direttore Rapporti Fiscali Internazionali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'edizione 2026 dell'EY Tax Talk. L'appuntamento, tenutosi a Milano, ha permesso a professionisti e istituzioni di approfondire i principali temi di attualità fiscale, come le novità introdotte dalla riforma fiscale e dalla Legge di Bilancio, e i più recenti sviluppi in ambito internazionale.