circle x black
Cerca nel sito
 

Fisco, Leo: "Ipotesi decreto omnibus a completamento riforma"

Il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo a Telefisco del 'Sole24Ore'

Maurizio Leo - Fotogramma /Ipa
Maurizio Leo - Fotogramma /Ipa
05 febbraio 2026 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Potrebbe esserci anche un decreto omnibus a completamento della riforma fiscale. Lo ha indicato il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo a Telefisco del 'Sole24Ore', spiegando che il governo ha già varato 18 dlgs e 6 Testi unici. Per completare la riformare fiscale arriveranno "due dlgs, uno sui giochi fisici ed uno sulla giustizia tributaria" e "a completamento della riforma pensiamo a decreto omnibus dove cerchiamo di recuperare tutti gli interventi tributari, organizzativi e procedimentali, ovviamente compatibilmente con risorse".

"Dobbiamo fare la riforma ma con risorse ben definite, senza salti nel buio", ha indicato ancora il vice ministro.

La riforma fiscale avanza con "un'attenta delle valutazione risorse", "predico sempre prudenza" sui conti, insiste. "Non possiamo fare ricorso al deficit", come facevano i governi del passato, "e questo ci sta premiando come credibilità acquisita dall'Italia a libello internazionale, teniamo lo spread sotto controllo e stiamo uscendo dalla procedura Ue", ha rilevato.

"Stiamo lavorando con l'obiettivo di eliminare le limitazioni territoriali, quindi indipendentemente da dove avviene l'investimento, anche al di fuori del perimetro Ue, quello è premiato nel senso di poter fruire dell'iperammortamento. Se tutto andrà secondo le nostre aspettative, dovremmo inserirlo nel prossimo provvedimento legislativo", le parole di Leo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fisco riforma fiscale decreto omnibus telefisco 2026
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza