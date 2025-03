Il nuovo bonus bollette introdotto con il DL n. 19 del 2025 è destinato alle famiglie con un ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, fino a 25.000 euro.

Per accedere al contributo di 200 euro messo in campo per mitigare i costi di luce e gas di un intero trimestre, quindi, è necessario presentare o aver presentato la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, con tutti i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali utili per il calcolo.

Ma chi ha titoli di Stato o buoni postali, per un valore tale da incidere sull’accesso alle agevolazioni, dovrà attendere aprile per utilizzare il nuovo modulo e beneficiare dell’esclusione prevista dalla Legge di Bilancio dello scorso anno.

Bonus bollette senza domanda: serve calcolare l’ISEE

L’ISEE è il parametro utilizzato per verificare la possibilità di ottenere il nuovo bonus bollette:

per i nuclei familiari che non superano la soglia di 9.530 euro, stabilita per beneficiare del bonus sociale, rappresenta un beneficio aggiuntivo;

per le famiglie che si trovano nella fascia tra i 9.530 euro e i 25.000 euro il contributo di 200 euro per i costi di luce e gas rappresenta, invece, una novità.

Chi si trova nella prima condizione, con molta probabilità già da inizio anno, ha presentato la DSU per calcolare l’Indicatore: in questo caso, non ci sono nuovi adempimenti, si riceverà automaticamente.

La procedura è la stessa anche per i nuclei familiari che hanno un ISEE più alto, ma nel caso in cui ancora non sia stata fotografata la situazione economica della famiglia con la certificazione valida fino al 31 dicembre 2025 sarà necessario provvedere.

Calcolare l’ISEE, quindi, è necessario e sufficiente per poter beneficiare del nuovo bonus bollette.

Bonus bollette: prima si calcola l’ISEE, prima si riceve

Considerando le procedure seguite negli anni dall’ARERA per il riconoscimento del bonus sociale, che sembrano essere confermate dal DL n. 19 del 2025 anche per il nuovo contributo, la tempestività è fondamentale.

“Il contributo sarà riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l’ISEE e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione”, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo dopo l’approvazione delle novità.

Solitamente i tempi di applicazione del bonus, una volta presentata la DSU all’INPS o al CAF, Centro di Assistenza Fiscale, durano tre o quattro mesi.

Bonus bollette e calcolo dell’ISEE: attesa più lunga per chi ha buoni postali e titoli di Stato

In altre parole, prima si calcola l’ISEE, prima si ottiene l’agevolazione. Chi, però, detiene titoli di Stato e buoni postali deve considerare un aspetto: potrebbe essere utile, in questo caso, attendere la pubblicazione dei nuovi moduli e delle nuove istruzioni che permettono di escludere queste voci dal calcolo per un valore fino a 50.000 euro.

Nonostante il nuovo regolamento ISEE sia entrato in vigore il 5 marzo, le Amministrazioni coinvolte hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi alle novità. INPS e Ministero del Lavoro delle Politiche sociali hanno confermato che le novità previste dalla Legge di Bilancio dello scorso anno diventeranno pienamente operative da aprile.

In conclusione, chi è comunque al di sotto della soglia può procedere anche con il vecchio modulo per la DSU, l’Indicatore resta comunque valido fino alla fine dell’anno.

Per le famiglie che, invece, sono a ridosso della soglia dei 25.000 euro i tempi per il calcolo dell’ISEE e per l’eventuale accesso al bonus bollette si allungano.