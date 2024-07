Entro il 31 luglio diversi contribuenti di vari Comuni italiani sono chiamati al pagamento della TARI 2024.

La tassa sui rifiuti è dovuta dai contribuenti possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le scadenze da rispettare e le agevolazioni previste sono stabilite dai regolamenti comunali. I contribuenti devono quindi provvedere alle apposite verifiche, sulla base della propria residenza.

Il punto sulle istruzioni da seguire e le modalità di pagamento.

TARI 2024: chi deve pagare la tassa sui rifiuti ed entro quale scadenza

Chi è chiamato al pagamento della TARI 2024? La tassa sui rifiuti è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2014 e deve essere corrisposta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dall’applicazione del tributo locale le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Nel caso di più possessori o detentori, i soggetti sono obbligati in solido all’adempimento tributario.

In linea generale le scadenze per il pagamento della TARI sono tre;

1° acconto entro la fine di 30 aprile;

2° acconto entro la fine di 31 luglio;

saldo entro il 31 dicembre 2024.

La scadenza per il pagamento della TARI varia da Comune a Comune, dal momento che la riscossione della tassa sui rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani è responsabilità di tali enti locali.

Per avere certezza sui termini di pagamento si deve quindi controllare i regolamenti locali in cui il contribuente ha la propria residenza. Per diversi Comuni una delle scadenze in calendario è quella del 31 luglio 2024. Tra questi, ad esempio, il Comune di Roma e quello di Firenze.

TARI 2024: il calcolo della tassa sui rifiuti

Dopo aver chiarito chi è chiamato al pagamento della TARI ed entro quali termini, che possono variare a seconda del Comune di residenza del contribuente, passiamo alle modalità di calcolo della tassa sui rifiuti.

L’importo da pagare è determinato sulla base della superficie dell’immobile preso in considerazione.

Per calcolare la somma dovuta si deve considerare le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale.

TARI 2024: le modalità di pagamento

Così come le scadenze dei versamenti, anche le modalità di pagamento della TARI variano da Comune a Comune.

Sono generalmente tre le possibilità tra cui i contribuenti possono scegliere:

pagamento con modello F24;

pagamento con bollettino postale;

pagamento con MAV.

Nel caso di pagamento tramite modello F24 è necessario utilizzare l’apposito codice tributo 3944. Si dovrà inserire la sequenza di cifre nella sezione “IMU ed altri tributi locali”. Si dovrà inoltre indicare il “codice ente/codice comune” relativo al proprio Comune di residenza.

Fino al 2020 la TARI e la TEFA sono stati due tributi versati insieme. Attualmente la TEFA, tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, deve essere corrisposta in modo scorporato.

I codici tributo per il versamento sono stati stabiliti dalla risoluzione numero 5/2021 dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico devono essere indicati quelli che seguono:

“TEFA”, per il pagamento del tributo;

“Tefn” per il pagamento degli interessi;

“Tefz” per il pagamento delle sanzioni.

TARI 2024: agevolazioni e riduzioni

Anche le agevolazioni tariffarie per i cittadini in situazione di difficoltà economica possono essere stabilite dai Comuni.

Sono inoltre previste riduzioni, sia obbligatorie che facoltative. Le riduzioni obbligatorie si riferiscono a determinate situazioni:

mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, per il quale è prevista una riduzione 20 per cento;

esecuzione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento;

interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Una riduzione della tassa sui rifiuti è riconosciuta anche per i pensionati esteri, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. In questo caso la riduzione prevista per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato per la tassa è di due terzi.

Tra le riduzioni facoltative, invece, rientrano le seguenti:

abitazioni con unico occupante;

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, all’estero;

fabbricati rurali a uso abitativo.

Anche in questo caso si dovrà fare riferimento al regolamento comunale in cui il soggetto ha fissato la sua residenza.