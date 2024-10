Fisica Trovatello: "Premio L'Oreal dà visibilità al lavoro di tantissime scienziate"

"Il premio L'Oreal For Women in Science è una grande opportunità per dare visibilità al lavoro di tantissime scienziate e anche all'eccellenza del nostro territorio. A livello personale essere un role model per tutte queste giovani ricercatrici significa tantissimo”. Lo ha detto Chiara Trovatello, dottoressa in Fisica e tra le vincitrici della ventiduesima edizione del premio For Women in Science, in occasione della presentazione – oggi all’Università degli studi di Messina – alla prima presentazione della XXIII edizione italiana del Premio Young Talents Italia - L’Oréal - Unesco per le Donne e la Scienza.