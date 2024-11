Fondazione Cariplo, con GDA Impact nuove risorse per il Terzo Settore imprenditoriale

“Il lancio di GDA Impact all’interno della programmazione filantropica di Fondazione Cariplo – in partnership con Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore - è molto importante. Come sapete, la Fondazione ha come strumento elettivo il grant, il contributo a fondo perduto, e questo è normale per una fondazione di origine bancaria, ma già negli ultimi 10 anni ha elaborato una gamma di strumenti filantropici con i quali intervenire che integrano la propria azione, perché non sempre il grant è lo strumento migliore”. Lo afferma Sergio Urbani, direttore generale di Fondazione Cariplo, in occasione della presentazione di GDA Impact, programma di investimenti a impatto di oltre 60 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere l’offerta di capitali a favore di start- up, imprese e veicoli attivi nell’ambito dell’economia sociale italiana.(VIDEO)

GDA Impact nasce su iniziativa di Fondazione Cariplo e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (FSVGDA) e opererà secondo un modello di tipo “impact first”, per privilegiare e massimizzare la generazione di un impatto positivo.

“Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore ha messo a punto uno strumento che raccoglie non solo una strumentazione ma anche una capacità. Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore - aggiunge il general manager di Fondazione Cariplo - è infatti una fondazione che ha un team di professionisti in grado di interfacciarsi con le iniziative a vocazione sociale non solo conferendo del capitale, e quindi usando questo nuovo strumento, ma anche apportando competenze e adottando un linguaggio in grado di mettersi in relazione con quelli che poi sono soggetti coinvolti in queste importanti iniziative”.

“Con oggi parte, anche attraverso una dotazione importante conferita dalla Fondazione Cariplo all’interno dei propri mission connected investments, uno strumento importante - conclude Urbani - rispetto al quale abbiamo delle aspettative di integrazione con l’attività più complessiva della Fondazione. Uno strumento che è ovviamente aperto anche all’ingresso di altri soggetti, in quanto non solo noi ma anche tante altre organizzazioni filantropiche possono trarre giovamento da un approccio integrato con tanti strumenti complementari”.

e arricchisce la gamma di strumenti che già abbiamo a disposizione per sostenere l’economia sociale”. Così Marco Gerevini, consigliere delegato della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore (FSVGDA), in occasione del lancio di GDA Impact, il programma di investimenti a impatto di oltre 60 milioni di euro avviato da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Fondazione Cariplo con l’obiettivo di sostenere l’offerta di capitali a favore di start- up, imprese e veicoli attivi nell’ambito dell’economia sociale italiana.