Oltre 155mila piani formativi e 5 milioni di lavoratori coinvolti in sei anni. L'ente di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil si candida a un ruolo centrale nella gestione delle risorse europee. Regina: "Unire crescita delle imprese e dei lavoratori"

Fondimpresa ha investito negli ultimi sei anni 2,38 miliardi di euro in 155.567 piani formativi, coinvolgendo circa 5 milioni di lavoratori e oltre 113mila aziende. Ora l'ente costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil punta a un ruolo centrale nella gestione dei fondi europei destinati alla formazione continua nell'ambito della programmazione 2028-2034. È quanto emerso dal convegno annuale di Fondimpresa, dedicato alla presentazione delle attività per il 2027, aperto dall'intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone.

Con una raccolta che nel 2025 ha raggiunto i 507 milioni di euro, Fondimpresa si candida a diventare un organismo intermedio nella gestione delle risorse comunitarie, in collaborazione con il ministero del Lavoro e le Regioni. L'obiettivo è superare la frammentazione dell'attuale sistema di distribuzione dei fondi strutturali europei, che conta oltre venti autorità di gestione, attraverso una governance nazionale più coordinata e una semplificazione delle procedure burocratiche.

Il tema è stato al centro del confronto tra il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e il presidente di Fondimpresa Aurelio Regina. "Non esiste sviluppo economico duraturo se separiamo la crescita delle imprese dalla crescita dei lavoratori", ha sottolineato Regina. "Oggi Fondimpresa si candida a diventare organismo intermedio della Programmazione 2028-2034, anello di congiunzione tra le strategie comunitarie e le esigenze concrete delle nostre imprese, massimizzando l'impatto dei fondi europei sull'occupabilità e sulla competitività del sistema economico nazionale".

Tra le priorità indicate dall'ente c'è anche il maggiore coinvolgimento delle micro e piccole imprese, che continuano a utilizzare le opportunità della formazione in misura inferiore rispetto al loro peso nel sistema produttivo italiano. Secondo i dati presentati, la quota delle Pmi coinvolte nel Conto Formazione dello scorso anno è stata del 54,4%. Per Fondimpresa, aumentare gli investimenti nelle competenze è una condizione essenziale per migliorare la produttività e mantenere la competitività sui mercati.

La collaborazione con le amministrazioni regionali rappresenta un altro elemento centrale della strategia. Fondimpresa ha già avviato un percorso di cooperazione con la Lombardia e punta a estendere questo modello, valorizzando la propria presenza sul territorio e la capacità di gestione e controllo delle risorse.

"La collaborazione istituzionale, a partire dall'alleanza strategica con le Regioni e il Ministero del Lavoro, non è un esercizio formale ma l'unica vera chiave per ottenere risultati concreti", ha affermato il vicepresidente di Fondimpresa Sandro Colombi. "Solo facendo squadra e azzerando le distanze burocratiche possiamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di vincere la sfida della competitività".

Al confronto hanno partecipato anche Alberto Lenzi, coordinatore della Commissione Lavoro e Formazione Professionale della Conferenza delle Regioni, Massimo Temussi, direttore generale delle Politiche Attive del ministero del Lavoro, ed Elvio Mauri, direttore generale di Fondimpresa.

Costituito nel 2004, Fondimpresa conta oggi oltre 209mila aziende aderenti e più di 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dalla sua nascita ha investito complessivamente 4,8 miliardi di euro in oltre 280mila piani formativi.