Fontana (Conai): "Progetto Riciclo di classe unisce sport e ambiente fin da bambini"

"Oggi portiamo il progetto 'Riciclo di classe' nella tenuta presidenziale di Castelporziano. Un risultato davvero importante, non solo perché coinvolge 200 bambini delle scuole primarie che sono le risorse per tutelare il nostro futuro, ma anche perché è un'occasione per sigillare l'unione di sport e ambiente che abbiamo avviato con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina attraverso la collaborazione tra Conai e il Coni". Lo ha dichiarato Simona Fontana, direttore generale Conai, a margine dell'evento conclusivo del progetto 'Riciclo di classe' che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all'ambiente.