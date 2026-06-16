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Food & Beverage: Gavelli (Ferrero Commerciale Italia), 'ampliamo offerta Estathé tra sport, musica e innovazione prodotto'

16 giugno 2026 | 21.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quando arriva l'estate, ovviamente Estathé arriva sempre con tante novità. Siamo nati nel 1972, siamo stati sempre molto coerenti con l'altissima qualità del nostro prodotto vero, infuso di tè. Lo era nel 1972 lo è anche oggi. Il nostro core business è aumentato negli ultimi anni in modo molto considerevole. Più recentemente, tutto il mondo zero zuccheri ha avuto anche un riscontro molto positivo sul mercato. Oggi siamo qui per lanciare nuovi prodotti. Il primo è Estathè Sport, entrando nelle bevande sportive per giovani. Si tratta di un prodotto senza conservanti o edulcoranti, particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket con una grossa collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Insieme a questo, lanciamo anche Tic Tac al gusto estate al limone e confermiamo tutti i valori di Estathé e i mondi vicini a Estathé come lo sport e la musica: oggi, infatti, lanciamo la nostra partnership con il cantante Alfa, saremo sponsor del suo concerto". Sono le parole di Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia, in occasione della presentazione, a Milano, delle novità Estathé 2026: una nuova stagione di lanci che unisce il consolidamento del business storico a una decisa spinta verso nuovi segmenti, nuove occasioni di consumo e nuovi pubblici.

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