Food, nuovo assetto in casa Agrimontana, si rafforza posizione famiglia Bardini

Dopo una lunga partecipazione, si conclude il percorso di Polo del Gusto, la holding di partecipazioni industriali nel settore food “near to luxury “ presieduta da Riccardo Illy, come azionista al 40% di Agrimontana S.p.A. Si chiude così una partnership societaria di assoluto rilievo, che nel tempo ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di competenze distintive, all’avvio di progetti strategici e all’apertura di nuovi mercati, rafforzando il posizionamento dell’azienda Agrimontana nel panorama di eccellenza del settore. Pur nella naturale evoluzione dei rispettivi percorsi, rimarranno attive collaborazioni commerciali su specifici progetti tra Agrimontana, il Polo del Gusto e le sue controllate.

I fratelli Luigi e Chiara Bardini rafforzano la propria posizione di azionisti rilevando complessivamente il 30% delle azioni di Agrimontana da Polo del Gusto. Fanno inoltre il proprio ingresso nella compagine societaria i fratelli De Angelis, con una partecipazione del 10%, portando un importante progetto di sviluppo della filiera della Nocciola Piemonte IGP, uno degli elementi chiave nella strategia qualitativa dell’azienda. “I piani industriali delle nostre aziende – commenta Luigi Bardini – hanno programmi ambiziosi ma concreti, che guardano con rinnovato ottimismo al futuro. Insieme al nuovo socio e ai nostri collaboratori si aprono quindi nuovi orizzonti di sviluppo e nuovi cicli di crescita.”

“In una logica di portafoglio e di sviluppo sinergico delle controllate - commenta Riccardo Illy - Polo del Gusto esce da una partecipazione di minoranza importante per reinvestire nel core business, in un momento ricco di opportunità e di sfide dettate dal contesto macroeconomico/geopolitico e dalla dinamica delle materie prime”. Con sede a Borgo San Dalmazzo (Cn) Agrimontana è un’azienda familiare che da oltre mezzo secolo esprime una visione fondata su qualità, artigianalità, territorio e sostenibilità. La passione per la frutta e la sua trasformazione si traduce in prodotti naturali, realizzati con ingredienti selezionati e tecniche rispettose della materia prima. Grazie a expertise, lavorazioni tradizionali e tecnologie innovative, l’azienda piemontese guidata dalla famiglia Bardini fornisce a pasticceri, gelatieri e chef dell’alta ristorazione ingredienti che sanno valorizzare le loro creazioni. Agrimontana è riconosciuta, in Italia e all’estero, dal professionista come dal consumatore finale, per la qualità dei suoi marrons glacés, la frutta candita, le confetture e marmellate, le paste pure e le creme spalmabili. L'azienda si sviluppa su un moderno stabilimento di ben 60.000 mq. La qualità e la sicurezza sono per Agrimontana una priorità assoluta, testimoniata da oltre 5 certificazioni internazionali che ne attestano l'impegno verso l'ambiente, la sicurezza alimentare e il miglioramento continuo.